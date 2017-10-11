Сборная Алжира рассталась с главным тренером

Испанский специалист Лукас Алькарас был уволен с поста главного тренера сборной Алжира, сообщает L'Équipe. Решение расстаться с тренером было принято членами Алжирской федерации футбола единогласно.
Бывший наставник «Гранады» возглавил сборную Алжира в апреле 2017 года. Команда под его руководством не сумела выйти на ЧМ-2018. Сборная Алжира занимает последнее место в своей группе в африканском отборе и вне зависимости от результата последней игры с Нигерией 6 ноября будет замыкать квартет B.
О том, кто станет новым главным тренером сборной Алжира, не сообщается.
Алькарас возглавил сборную Алжира через три дня после увольнения из «Гранады»