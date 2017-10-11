Буффон может стать новым министром спорта Италии

Итальянский искусствовед и писатель Витторио Сгарби заявил, что в случае победы на выборах его новой политической партии «Возрождение» 39-летний голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон станет новым министром спорта страны.
«Если мы выиграем выборы, Буффон будет новым министром спорта Италии. Джанлуиджи является уравновешенным человеком, который выступает за национальную сборную и в скором времени закончит карьеру. Он интересуется искусством и политикой. Буффон проявил интерес к предложениям, которые выдвинула наша партия. Он написал об этом мне. Вместе с Буффоном я побывал на художественной выставке в Триесте, где он сообщил о поддержке со своей стороны», — цитирует Сгарби Football Italia со ссылкой на интервью Vanity Fair.
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