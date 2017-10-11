Голубев: дети должны иметь возможность льготного посещения «Ростов-Арены»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил министерству по физической культуре и спорту области проработать вопрос обеспечения льготного посещения детьми матчей на «Ростов-Арене» после ЧМ-2018. Вопросы использования наследия чемпионата мира обсудили 11 октября на заседании организационного комитета по подготовке к турниру. Идею льготного посещения детьми спортивных объектов после ЧМ-2018 Голубев озвучивал неоднократно, в том числе на заседании совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Это предложение было поддержано на самом высоком уровне.
«Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене. Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребёнком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области. Эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы», — приводит слова Голубева сайт правительства Ростовской области.