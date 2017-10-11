Пострадавший в ДТП Агуэро может вернуться в ближайшем матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который 10 октября приступил к лёгким тренировкам после перелома ребра, полученного в автоаварии две недели назад, может быть в строю в матче 8-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» 14 октября. Об этом сообщает The Telegraph.
Медицинский штаб клуба не будет принимать решение о готовности Агуэро к матчу со «Сток Сити» до пятницы. «Горожане» не намерены рисковать здоровьем 29-летнего форварда.
Если Агуэро не будет готов к матчу ближайшего тура АПЛ, он может вернуться в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», которая состоится в Манчестере 17 октября.
Первоначально прогнозировалось, что Агуэро пропустит от двух до четырёх недель, но позже врач сборной Аргентины Донато Виллани заявил, что футболист пропустит шесть недель.