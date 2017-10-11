В Мексике перевернулся автобус с командой

Автобус, перевозивший 27 футболистов мексиканской команды «Ребосерос де ла Пьедад», попал в аварию, сообщает AS.
Инцидент произошёл на участке дороги из Мехико в Куэрнаваку. У автобуса возникли проблемы с тормозами, и в результате транспортное средство перевернулось на склоне. В ДТП получили травмы восемь футболистов, трое — серьёзной степени тяжести. Пострадавшие были отправлены в больницу.
«Ребосерос де ла Пьедад» должен был сыграть с «Альконес Морелос» в матче одного из низших дивизионов чемпионата Мексики.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» AS Mexico.
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