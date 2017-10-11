Члена мафиозного клана задержали после попытки купить билет на игру «Наполи»

Попытка члена мафиозного клана Эмануэле Ниолы приобрести билет на матч 9-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (21 октября) в Неаполе обернулась арестом, сообщает The Sun.
Звонок от Ниолы в билетный офис «Наполи» вызвал подозрения, поскольку мужчина сообщил имя, но отказался называть фамилию. Полиция отследила звонок, а позже задержала Ниолу в одном из северных районов Неаполя.
33-летний Эмануэле Ниола преследовался законом с 2013 года, когда был приговорён к шести годам тюремного заключения за незаконный оборот наркотиков. Ниола являлся одним из ключевых членов мафиозного клана крёстного отца Марко Ди Лауро.
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