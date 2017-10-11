Ультрас «Днепра» побили президента клуба, созданного при содействии Зозули

Ультрас «Днепра» побили почётного президента клуба «Днепр-1» Юрия Березу во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины, сообщает Sportarena.com.
Фанаты «Днепра» были неблагожелательно настроены к сопернику ещё до матча и вывесили баннер со словами «Мы сломаем вам березу и развалим ваш причал». «Днепр-1» отвечать не стал, что не помешало ультрас «Днепра» в перерыве ворваться на сектор соперников и завязать драку, в ходе которой несколько ударов по лицу получил и Береза.
Также травмы получили рядовые болельщики «Днепра-1», у которых отобрали баннер и барабан. Позже эта атрибутика была сожжена на секторе фанатов «Днепра».
Болельщики «Днепра» изначально были настроены против «Днепра-1», который был создан при содействии бывшего нападающего «Днепра» Романа Зозули.
Матч завершился победой «Днепра» со счётом 2:0.
Фотографии можно посмотреть в «Фейсбуке» на странице «Причал — ФК „Днипро“.