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Ультрас «Днепра» побили президента клуба, созданного при содействии Зозули

11 октября 2017, среда. 22:01 Футбол

Ультрас «Днепра» побили почётного президента клуба «Днепр-1» Юрия Березу во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины, сообщает Sportarena.com.

Фанаты «Днепра» были неблагожелательно настроены к сопернику ещё до матча и вывесили баннер со словами «Мы сломаем вам березу и развалим ваш причал». «Днепр-1» отвечать не стал, что не помешало ультрас «Днепра» в перерыве ворваться на сектор соперников и завязать драку, в ходе которой несколько ударов по лицу получил и Береза.

Также травмы получили рядовые болельщики «Днепра-1», у которых отобрали баннер и барабан. Позже эта атрибутика была сожжена на секторе фанатов «Днепра».

Болельщики «Днепра» изначально были настроены против «Днепра-1», который был создан при содействии бывшего нападающего «Днепра» Романа Зозули.

Матч завершился победой «Днепра» со счётом 2:0.

Фотографии можно посмотреть в «Фейсбуке» на странице «Причал — ФК „Днипро“.

Зозуля: для меня «Днепр-1» — это тот самый клуб, за который я играл
Источник: Sportarena.com Сообщить об ошибке
Теги
ФК Днепр Дп Роман Зозуля Болельщики — Футбол Фото
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