Кака объявил об уходе из «Орландо Сити»

Бразильский полузащитник Кака, выступающий в MLS за «Орландо Сити», сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце 2017 года.
«Я хотел бы объявить, что не буду продлевать контракт с «Орландо Сити». Это всё, о чём сейчас хотел бы объявить.
Хотел бы также кое-что прояснить в свете того, что сказал ранее. Боль, которую я испытываю после матчей, не является причиной моего решения не продлевать контракт с «Орландо». Моё физическое состояние также не является причиной этого решения.
Что касается моего будущего, то пока точно знаю лишь то, что оно не связано с «Орландо» в качестве игрока в следующем сезоне. Это единственное, в чём уверен. Сейчас я ощущаю потребность в новых вызовах», — цитирует Кака Football Italia.
35-летний Кака является игроком «Орландо Сити» с 2014 года.