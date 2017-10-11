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Видеоповторы не будут использоваться на матче «Краснодар» — «Ахмат»

11 октября 2017, среда. 22:45 Футбол

Система видеоассистентов рефери ни в каком виде не будет использоваться на матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом», сообщил представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин. 11 октября «Краснодар» на своем официальном сайте объявил, что 3 декабря, в день игры с «Ахматом», на клубном стадионе планируется запустить систему видеоповторов, предоставленную компанией Hawk-Eye Innovations. Сообщалось, что 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона, будут отслеживать ход игры и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи.

«3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» может произойти только показ оборудования краснодарским клубом. Использования видеоассистентов рефери на этой игре не будет ни в режиме оффлайн, ни в режиме лайф», — заявил Калошин. По его словам, для того чтобы запустить первый этап внедрения эксперимента с видеоповторами в российском футболе, необходимо, чтобы РФС, ФИФА и IFAB — организация, ответственная за изменение правил в игре, — подписали трёхсторонний договор.

«Для подписания данного соглашения необходимо, во-первых, выбрать хотя бы одного технологического партнёра, который на первый этап — а это до 31 июля 2018 года — предоставит нужное оборудование, соответствующее требованиям IFAB. Также нужно согласовать различные обязательные параметры — в частности, примерные временные рамки каждой стадии, касающиеся внедрения эксперимента в России», — сообщил Калошин в интервью ТАСС.

После подписания контракта между РФС, ФИФА и IFAB нужно заключить ряд детализированных договоров на предоставление услуг со всеми задействованными субъектами. «Планируется, что всё это будет осуществлено к началу декабря этого года», — поведал представитель департамента судейства и инспектирования РФС.

Следующим шагом после подписания всех бумаг будет подготовка арбитров и технического персонала. «Предполагается, что этот процесс будет проходить в течение трёх месяцев — с декабря 2017 года по февраль 2018-го. После того как подготовка арбитров и персонала будет завершена, мы сообщим об этом IFAB, отправив все необходимые данные, а он, в свою очередь, перешлёт их в университет в бельгийском Лёвене, который даст экспертную оценку. Если оценка будет положительной, то IFAB разрешит нам перейти к тестированию системы видеоассистентов в режиме оффлайн на любых матчах, а также в режиме лайф, но только на неофициальных играх — например на товарищеских матчах сборных. Режим оффлайн — это когда видеоассистенты не вмешиваются в игру, когда между ними и арбитрами в поле отсутствует коммуникация. Это боевая тренировка», — заявил Калошин.

«Использование системы в режиме оффлайн и лайф на неофициальных матчах займёт примерно от четырёх до пяти месяцев. Потом IFAB изучит, все ли арбитры и операторы, им помогающие, прошли необходимое количество тренировок, на каком количестве игр тестировалась система. Если он даст положительное заключение, то мы сможем проводить эксперимент с видеоповторами в полном объёме в матчах Премьер-Лиги, начиная со следующего сезона. Как показывает практика, в других странах на подготовку к полному переходу в режим лайф уходит от шести до девяти месяцев. Мы планируем, что нам на это понадобится семь-восемь месяцев», — подытожил Калошин.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Краснодар Футбольное судейство
Новости. Футбол
11 октября 2017, среда
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