ФИФА не пересмотрит результат матча Панама – Коста-Рика из-за «гола-фантома»

ФИФА не собирается вмешиваться или каким-то образом добиваться изменения результата матча последнего тура североамериканской квалификации ЧМ-2018 Панама – Коста-Рика (2:1), сообщает AS.
По ходу ключевой игры панамцы проигрывали — 0:1, а в начале второго тайма отыгрались благодаря скандальному голу. Мяч после удара нападающего Габриэля Торреса на самом деле не пересёк линию ворот, но судья из Гондураса Вальтер Лопес Рамос взятие ворот засчитал. В ФИФА этот инцидент считают ошибкой арбитра, в связи с чем результат матча пересматриваться не будет.
Панама благодаря победе поднялась на третье место в турнирной таблице группы и завоевала прямую путёвку на ЧМ-2018. Сборная Панамы пробилась в финальную стадию чемпионата мира впервые в истории.
Видео «гола-фантома» можно посмотреть в официальном аккаунте телеканала Teletica Deportes в «Твиттере».