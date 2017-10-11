Обамейянг: «Боруссия» Д — моя семья

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг сообщил, что минувшим летом мог уйти из немецкого клуба, а также заявил о своей привязанности к «Боруссии».
«В летнее трансферное окно был момент, когда я мог сменить клуб. Мы с руководством договорились об этом вместе со всей открытостью, но ничего не произошло.
Я всегда чувствовал себя очень комфортно в Дортмунде, в команде и в клубе. Всё так и сейчас. «Боруссия» — моя семья», — цитирует 28-летнего габонского форварда Sport Bild.
Обамейянг, контракт которого с «Боруссией» истекает летом 2020 года, в нынешнем сезоне забил за клуб 13 голов в 11 матчах.
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