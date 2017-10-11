Клопп до прихода в «Ливерпуль» мечтал работать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Майнца» Экхард Краутцун поведал, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее мечтал работать в «Манчестер Юнайтед».
«У Клоппа была мечта отправиться в Англию тренировать свой любимый «Манчестер Юнайтед». Он сам это говорил.
В то время «МЮ» тренировал Алекс Фергюсон, который знал об амбициях Клоппа. Однажды в беседе с Фергюсоном сказал ему: «Если Клопп уедет за границу и сделает свой выбор в пользу чемпионата Англии, то его любовью бы стал «Манчестер Юнайтед». Думаю, после этого Алекс зауважал Юргена», — цитирует Краутцуна The Independent.
Именно при Краутцуне в «Майнце» Клопп начинал свою тренерскую карьеру в Германии. Юрген работал в «Майнце» с 2001 по 2008 год, после чего возглавил дортмундскую «Боруссию». В «Ливерпуле» Клопп оказался в 2015 году.