«Реал» не будет приобретать игрока на замену Карвахалю

У «Реала» нет намерения выходить на трансферный рынок, несмотря на проблемы со здоровьем у защитника Дани Карвахаля, сообщает Marca.
В клубе считают, что позицию правого защитника способны закрыть Начо Фернандес и Ашрафа Хакими.
Ранее стало известно, что 25-летний Карвахаль страдает от вируса, который влияет на перикард. Сообщалось, что он пропустит минимум два месяца.
В последние дни появились предположения, что «Реал» начнёт поиски игрока на эту позицию, но эту возможность в мадридском клубе не рассматривают.