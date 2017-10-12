Сборную Венесуэлы перед игрой с Парагваем пытались соблазнить проститутки

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель сообщил, что в преддверии гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Парагвая его подопечных в отеле пытались соблазнить проститутки. По мнению специалиста, девушки появились в отеле команды не просто так.
«Наш отель был полон девушками из эскорт-агенств, которые явно пытались соблазнить футболистов. Такая стратегия существует давно. Однако, видимо, кто-то не осознаёт того факта, что футбол изменился, а сборная Венесуэлы состоит из серьёзных профессионалов», — цитирует Дудамеля Sky Sport Italia.
Сборная Венесуэлы, которая досрочно потеряла все шансы выйти на ЧМ-2018, обыграла команду Парагвая (1:0) и лишила её возможности выйти в финальную часть турнира.
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