«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 91-летием

«Спартак» поздравил с днём рождения бывшего футболиста и тренера красно-белых Никиту Симоняна.
Сегодня, 12 октября, первому вице-президенту Российского футбольного союза исполняется 91 год.
«ФК «Спартак-Москва» поздравляет Никиту Павловича с днём рождения и от всей души желает ему крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и успешной работы на благо отечественного футбола. Мы помним о гигантском вкладе Симоняна в историю нашего клуба — от игрока до главного тренера: шесть выигранных чемпионатов СССР, пять Кубков Союза, звание лучшего спартаковского бомбардира всех времен и множество замечательных футболистов, воспитанных в «Спартаке»!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Три года в подвале ради футбола. Никите Симоняну — 90 лет!
Один из самых титулованных футболистов «Спартака» отмечает 90-летие. О его рекордах и работе в РФС знают все. О чём ещё нужно знать?