Заболотный: «Тосно» будет стараться со временем стать базовым клубом сборной

Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от очередного вызова в национальную команду.
«Конечно, выходы на замену в матчах с Южной Кореей и Ираном можно назвать моим дебютом в сборной. Месяц назад была товарищеская игра с российским клубом (с «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), а сейчас уже с национальными командами. Это совершенно другой уровень — всё гораздо серьёзнее. Сейчас в сборной России собраны лучшие игроки России. Приятно выходить на поле и играть вместе с такими футболистами. Можно сказать, именно сейчас в полной мере я ощутил себя игроком главной команды страны», — цитируют Заболотного «Известия».
«Что касается того, можно ли ожидать, что «Тосно» со временем станет базовым клубом сборной, то мы будем стараться», — с улыбкой сказал Антон.
Месяц назад на сбор национальной команды перед матчем с «Динамо» (3:0) помимо Заболотного были вызваны два других футболиста «Тосно»: Виталий Шахов и Евгений Чернов.
«В этот раз в клубе поздравили нас с Женей Черновым — мы оказались единственными «выжившими» после того отбора. Но вообще «Тосно» сейчас каждый свой матч играет на пределе возможностей. Вызов в национальную команду ещё больше подстегнул всех ребят с российским паспортом. Не знаю, можно ли повторить это достижение, но стремиться к этому мы будем», — добавил форвард.