Агуэро: переход Месси в «Манчестер Сити» будет трудно осуществить

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что «горожанам», равно как и другому клубу, будет сложно осуществить трансфер его соотечественника, лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
«Проблема заключается не в финансах. Месси и Криштиану Роналду являются символами своих клубов, им будет трудно уйти. Я бы хотел видеть Месси в своей команде, но этот переход будет сложно осуществить», — отметил аргентинский форвард в интервью TyC Sports.
Икарди не сомневается, что лучшим игроком мира является Месси