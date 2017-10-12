Азар: после травмы в некоторых матчах я буду играть плохо

Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар предупредил болельщиков о том, что в некоторых матчах он будет действовать не лучшим образом, пропустив длительный период из-за повреждения лодыжки. Бельгийцу нужно время, чтобы набрать оптимальную форму.
«Я пропустил три месяца. Возвращаться после серьёзной травмы непросто, но я это сделал. Я тренировался летом, в некоторых матчах буду играть плохо. Я просто хочу играть в футбол и пытаться вернуться к своей лучшей форме», — цитирует 26-летнего игрока издание Evening Standard.
Азар согласился подписать с «Челси» контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю