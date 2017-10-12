Тренер сборной Перу: никакого пакта с колумбийцами не было

Нолберто Солано, один из помощников главного тренера сборной Перу Рикардо Гареки, отверг обвинения в договорном характере отборочного матча ЧМ-2018 с командой Колумбии (1:1).
«Нам нужна была победа, Колумбии тоже. Какой ещё пакт? Ничего подобного — это спекуляция. Очевидно, что в концовке мы знали остальные результаты. В таких случаях говоришь себе: успокойся, нам нельзя рисковать», — приводит слова Солано The Telegraph.
При счёте 1:1 нападающий колумбийцев Радамель Фалькао пообщался с игроками соперника, затем капитан перуанцев Хосе Паоло Герреро призвал своих партнёров по национальной команде успокоиться, а матч так и завершился вничью. По итогам квалификационного раунда сборная Колумбии, набрав 27 очков, заняла 4-е место, дающее право играть на ЧМ-2018. Перу (26 очков) расположилась на 5-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых играх.
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