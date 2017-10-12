Бывший форвард сборной Англии Мерсон вернётся в футбол в возрасте 49 лет

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон решил вернуться в большой футбол, приняв приглашение клуба «Керау» из четвёртого по силе дивизиона Уэльса. По информации BBC Sport, возвращение 49-летнего Мерсона на поле ожидается 18 октября в матче с «Понтиклуном».
Форвард, известный по выступлениям за «Арсенал», «Астон Виллу», «Мидлсбро», «Портсмут» и «Уолсолла», официально завершил карьеру в 2006 году и начал карьеру футбольного эксперта, но спустя шесть лет провёл несколько матчей за команды низших дивизионов, а последней была игра в составе валлийского клуба «Уэлшпул Таун».
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