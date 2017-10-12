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Агуэро: пока не знаю, смогу ли сыграть со «Сток Сити»

12 октября 2017, четверг. 04:20 Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, приступивший к тренировкам после перелома ребра, полученного в ДТП в Амстердаме две недели назад, не уверен, что сможет помочь своей команде в матче со «Сток Сити» 14 октября.

«Когда у футболистов есть выходной в «Манчестер Сити», большинство отправляются в Лондон, а кто-то в Италию или в Испанию». Мне повезло, что я знаком с агентом певца Малумы, он меня пригласил, я и поехал. У меня было два выходных, и по пути в аэропорт я попал в эту аварию. Трудно представить, что нечто подобное вообще могло произойти.

Я всё ещё не знаю, буду ли играть в субботу. Сегодня я тренировался нормально, но вне основной группы. Завтра я буду в составе общей группе и оценю самочувствие. Тренировка — это не игра, хочу посмотреть, остались ли у меня болевые ощущения», — цитирует Агуэро издание TyC Sports.

Пострадавший в ДТП Агуэро может вернуться в ближайшем матче АПЛ
Источник: TyC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сток Сити Серхио Агуэро
Новости. Футбол
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