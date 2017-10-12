Буряк: с некоторыми игроками сборной Украины, наверное, нужно попрощаться

Экс-полузащитник сборной СССР, бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк выразил мнение о том, что после провала на квалификационном этапе чемпионата мира — 2018 от услуг некоторых игроков в национальной команде следует отказаться.
«Некоторых футболистов, наверное, надо поблагодарить и попрощаться с ними. Что касается тренерского штаба, то Андрей Шевченко — молодой тренер, он только начал. Проблемы сборной появились не при нем и никуда не делись, это все отмечает и Шевченко тоже.
Часто говорят, что у нас молодая команда, но молодых футболистов не так уж и много в составе, и не они определяют лицо сборной Украины», — приводит слова Буряка редакция украинского телеканала «Футбол 1».
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