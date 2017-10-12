После ухода Грановского покинуть «Черноморец» намерен и главный тренер Дулуб

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб намерен покинуть одесский клуб из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе и разногласий с руководством. По информации украинского издания Sportarena, белорусский специалист готов разорвать контракт с клубом и уже обратился за помощью к юристам Федерации футбола Беларуси.
Дулуб приступил к работе в «Черноморце» 4 сентября. Под его руководством команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью, один раз проиграла и продолжает оставаться на последнем месте турнирной таблицы.
Ранее из тренерского штаба «моряков» ушёл бывший футболист московского «Спартака» Александр Грановский.