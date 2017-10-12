Иньеста: уход Неймара из «Барселоны» заставил нас делать другие вещи на поле

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отметил, что переход нападающего Неймара в «ПСЖ» стал большой потерей для каталонской команды. В результате, по словам Иньесты, сине-гранатовые должны были перестраиваться и играть по-другому.
«Неймар для меня – один из лучших футболистов мира. Его уход заставил нас делать другие вещи на поле. У нас есть игроки такого плана, например Деулофеу и Дембеле, но они обладают иными игровыми качествами. Вопрос заключается в том, чтобы суметь найти сбалансированную игру. Главная идея, которую мы всегда исповедовали, не меняется. Изменению подвергаются некоторые детали», — приводит слова Иньесты Catalunya Radio.
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