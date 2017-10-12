Хайнкес призывает Мюллера найти мотивацию и попотеть на тренировках

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес рассчитывает на нападающего команды Томаса Мюллера. Последний во времена экс-наставника команды Карло Анчелотти далеко не всегда попадал в основной состав, что сказывалось на его психологическом состоянии.
«Важно, чтобы Мюллер работал над всеми элементами, которые ему понадобятся. Я имею в виду комбинационную игру с партнёрами по команде вблизи ворот соперников, а также его умение забивать. Всё это возможно воскресить в памяти. Благодаря готовности попотеть и выложиться до конца, а также мотивации человек может многого добиться», — цитирует Хайнкеса Bild.
Мюллер: Хайнкес? У «Баварии» вновь будут хорошие тренировки