Игрок сборной Перу Тапиа признал договорённость с Фалькао

Полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа признал договорённость с нападающим национальной команды Колумбии Радамелем Фалькао. Ранее сообщалось, что колумбийцы и перуанцы договорились сыграть вничью в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира, чтобы попасть в финальную стадию мундиаля. Игра завершилась со счётом 1:1, в результате чего Колумбия заняла 4-е место, а Перу в стыковых матчах встретится со сборной Новой Зеландии.
«Мы были сконцентрированы на игре. В последние пять минут колумбийцы подходили к нам. Они знали, какой была ситуация на других стадионах. И с матчем было сделано то, что и должно было быть сделано. Я сам говорил с Фалькао, и он мне сказал, что при таком раскладе обе команды будут на чемпионате мира», — цитирует Тапиа Marca.