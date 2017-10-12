Донован: если вы не можете победить Тринидад, то не заслуживаете участия на ЧМ

Бывший лидер сборной США Лэндон Донован подверг критике игру соотечественников в решающем противостоянии с соперниками из Тринидада и Тобаго. Поражение со счётом 1:2 лишило американцев путёвки на чемпионат мира — 2018 в России.
«Мы все знаем, что в спорте может случиться всякое, а поражения — часть этой игры. Но не должно быть так, что судьба поездки на чемпионат мира зависит от одного гола в Тринидаде. Полагаю, в нашей истории мы прошли этот период. В квалификации мы проиграли два домашних матча и уступили в Тринидаде команде, которой по сути незачем было играть. Это неприемлемо и неутешительно, но мы получили то, что заслужили.
Если вы не можете выиграть больше домашних матчей в квалификации, если вы не можете победить Тринидад в важнейшей игре, которая при этом не важна соперникам, то вы не заслуживаете участия в чемпионате мира», — цитирует Донована официальный сайт MLS.