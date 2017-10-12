«Коринтианс» выиграл у «Коритибы», Жо забил свой 14-й гол в сезоне

«Коринтианс» одержал победу над «Коритибой» в домашнем матче 27-го тура бразильской Серии А. Игра в Сан-Паулу завершилась со счётом 3:1.
Бывший нападающий московского ЦСКА Жо вывел хозяев вперёд на 10-й минуте после передачи экс-полузащитника донецкого «Шахтёра» Жадсона, забив свой 14-й гол в сезоне. Незадолго до свистка на перерыв Энрике сравнял счёт, однако в конце второго тайма дубль в исполнении Клайсона позволил «Коринтиансу» отпраздновать успех.
«Коринтианс» лидирует в турнирной таблице с 58 очками, «Коритиба» идёт предпоследней, набрав 28 очков.