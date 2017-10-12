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Вальехо: выступление в «Реале»? Мне нравятся приключения такого рода

12 октября 2017, четверг. 08:18 Футбол

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо отметил, что настроен решительно и намерен добиться как можно большей игровой практики. В предыдущем сезоне Вальехо на правах аренды защищал цвета «Айнтрахта», а главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан решил вернуть 20-летнего игрока в испанский гранд.

«Выступление в «Реале» — очень приятный вызов для меня. Мне нравятся приключения такого рода. И я рад, что нахожусь в таком великом клубе, как «Реал», и борюсь за место в основном составе. Когда приезжаю в молодёжную сборную Испании, то там мне также надо завоёвывать место в составе. Чувствую себя привилегированным человеком», — цитирует Вальехо Marca.

По итогам первых семи туров Примеры Вальехо не принял участия ни в одной игре.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
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