Гамула: сердце кровью обливается за сборную Украины

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула поделился мнением о том, что сборная Украины не сумела выйти на чемпионат мира, который в 2018 году пройдёт в России.
«Сердце кровью обливается за сборную Украины. Очень обидно, что мои ребята не приедут на мундиаль. Уверен, если бы Украина попала на чемпионат мира, у неё было бы больше всего болельщиков, после сборной России. За Андрюшу Шевченко лично переживаю. Он хороший тренер. Главное, что команда есть, что ребята не опустили рук. А ситуацию с футболом в стране пора менять. Когда это было, чтобы в Премьер-лиге играло 12 команд? Так ведь и до нуля можно досокращаться», — сказал Гамула.
Колонку Гамулы об уже определившихся участниках ЧМ-2018 читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.