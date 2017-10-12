100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол экс-игрока «Кубани» Аподи не спас «Шапекоэнсе» от поражения

12 октября 2017, четверг. 09:17 Футбол

Защитник Аподи Луис Диаллиссон де Соуза Алвес, известный в России по выступлению за «Кубань», отметился голом в чемпионате Бразилии, где он защищает цвета «Шапекоэнсе». В 27-м туре бразильской Серии А подопечные Винисиуса Эутропиу уступили «Ботафого» (1:2).

Аподи вывел свою команду вперёд на 60-й минуте, но гости не смогли удержать преимущество. На 66-й минуте Бреннер сравнял счёт, а на пятой компенсированной минуте Винисиус Родолфо принёс «Ботафого» победу».

Видео гола можно посмотреть в YouTube.

Бразилия - Серия А. 27-й тур
12 октября 2017, четверг. 01:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
2 : 1
Шапекоэнсе
Шапеко
0:1 – Аподи – 60, 1:1 – Бреннер – 66, 2:1 – Родолфо – 90+5
Аподи перешёл из «Кубани» в «Шапекоэнсе»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ботафого Кубань Шапекоэнсе Аподи
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
10:08 Фанат, напавший на Мбаппе, 4 года не сможет посещать стадионы в Великобритании
10:05 Джикия: «Ливерпуль» был намного сильнее «Спартака», нам реально повезло
10:00 Гамула: Месси и Роналду очень похожи. Почти как братья Березуцкие
09:48 В «Хоффенхайме» не опасаются разговоров об интересе «Баварии» к Нагельсману
09:46 Джикия: хотелось бы поиграть в Европе, но мне есть что доказывать в России
09:43 Тошак: возможно, травмы Бэйла связаны с тем, что он играет на правом фланге
09:30 «Ливерпуль» продаст Коутиньо в «Барселону», если получит достойное предложение
09:27 Мата отказался от варианта с переездом в Китай и продлит контракт с «МЮ»
09:17 Гол экс-игрока «Кубани» Аподи не спас «Шапекоэнсе» от поражения
09:15 Дани Алвес: было бы хорошо, если бы Алексис перешёл в «ПСЖ»
09:00 Гамула: сердце кровью обливается за сборную Украины
08:56 Хайнкес: ясно представляю себе, что «Бавария» должна делать до конца сезона
08:39 Почеттино: «Реал», выступающий в Примере, не является образцом для подражания
08:18 Вальехо: выступление в «Реале»? Мне нравятся приключения такого рода
08:12 «Коринтианс» выиграл у «Коритибы», Жо забил свой 14-й гол в сезоне
08:00 Гамула — о ЧМ-2018: девчонки будут смотреть на Роналду, а я — на девчонок
07:59 Мюллер не хочет делать из Анчелотти козла отпущения
07:37 Иньеста: был момент, когда я и «Барселона» не плыли в одном направлении
07:35 Жером Боатенг: «Бавария» дарила очки соперникам
07:07 Мариано: не знаю, имеет ли «Реал» право выкупа моего трансферного листа
07:06 В «Баварии» хотят предложить Саньолю должность в менеджменте клуба
07:01 Донован: если вы не можете победить Тринидад, то не заслуживаете участия на ЧМ
06:48 Игрок сборной Перу Тапиа признал договорённость с Фалькао
06:33 Хайнкес призывает Мюллера найти мотивацию и попотеть на тренировках
06:21 Иньеста: уход Неймара из «Барселоны» заставил нас делать другие вещи на поле
05:53 После ухода Грановского покинуть «Черноморец» намерен и главный тренер Дулуб
05:00 Буряк: с некоторыми игроками сборной Украины, наверное, нужно попрощаться
04:20 Агуэро: пока не знаю, смогу ли сыграть со «Сток Сити»
04:00 Обладатель «Золотого мяча»-1995 Веа избран президентом Либерии
03:08 Бывший форвард сборной Англии Мерсон вернётся в футбол в возрасте 49 лет
02:53 Врач: на травму Дембеле могло повлиять давление после перехода в «Барселону»
02:19 Адриано намерен приступить к тренировкам и вернуться в большой футбол
02:06 Блинд: летом, во время ЧМ-2018, буду чувствовать себя ещё хуже, чем сейчас
02:05 Тренер сборной Перу: никакого пакта с колумбийцами не было
01:49 Фалькао: пытался донести до сборной Перу информацию о турнирных раскладах
01:46 Азар: после травмы в некоторых матчах я буду играть плохо
01:33 Агуэро: переход Месси в «Манчестер Сити» будет трудно осуществить
00:55 Заболотный: «Тосно» будет стараться со временем стать базовым клубом сборной
00:49 «Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 91-летием
00:36 Игроков Венесуэлы перед игрой с Парагваем пытались соблазнить проститутки
00:31 «Реал» не будет приобретать игрока на замену Карвахалю
11 октября 2017, среда
23:59 Клопп до прихода в «Ливерпуль» мечтал работать в «Манчестер Юнайтед»
23:49 Обамейянг: «Боруссия» Д — моя семья
23:04 Видаль дал понять, что не завершает карьеру в сборной Чили
22:53 ФИФА не пересмотрит результат матча Панама – Коста-Рика из-за «гола-фантома»
Все новости RSS
Партнерский контент