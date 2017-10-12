Гол экс-игрока «Кубани» Аподи не спас «Шапекоэнсе» от поражения

Защитник Аподи Луис Диаллиссон де Соуза Алвес, известный в России по выступлению за «Кубань», отметился голом в чемпионате Бразилии, где он защищает цвета «Шапекоэнсе». В 27-м туре бразильской Серии А подопечные Винисиуса Эутропиу уступили «Ботафого» (1:2).
Аподи вывел свою команду вперёд на 60-й минуте, но гости не смогли удержать преимущество. На 66-й минуте Бреннер сравнял счёт, а на пятой компенсированной минуте Винисиус Родолфо принёс «Ботафого» победу».
Видео гола можно посмотреть в YouTube.
Аподи перешёл из «Кубани» в «Шапекоэнсе»