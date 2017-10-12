«Ливерпуль» продаст Коутиньо в «Барселону», если получит достойное предложение

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бразильский футболист договорился с руководством мерсисайдского клуба, что, если зимой от «Барселоны» поступит достойное предложение, удерживать его никто не будет. Взамен Коутиньо согласился играть в Лиге чемпионов, а значит в случае перехода в «Барсу» выступать в ЛЧ за каталонцев не сможет.
Летом каталонцы неоднократно пытались заполучить 25-летнего хавбека, но «Ливерпуль» игрока не отпустил. Ранее генеральный директор «Барселоны» сообщил, что клуб готов купить бразильца зимой.
Гендиректор «Барселоны»: готовы купить Коутиньо зимой с точки зрения финансов