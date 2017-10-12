Тошак: возможно, травмы Бэйла связаны с тем, что он играет на правом фланге

Бывший главный тренер «Реала» Джон Тошак поделился мнением о том, что нападающий мадридцев Гарет Бэйл часто получает травмы. 68-летний специалист считает, что одна из причин — это игра валлийца на правом фланге.
«Я помню, как разговаривал с Гаретом о том, что он отдаёт передачи внешней стороной стопы. Гарет всегда был игроком, который действовал на левой бровке, теперь он играет справа.
Гарет был левым защитником и также играл слева. Я никогда не видел, чтобы Мальдини или Роберто Карлос играли на правом фланге. Возможно, именно в этом причина его травм», — цитирует Тошака AS.
Тошак: для меня Бэйл остаётся левым защитником