Джикия: хотелось бы поиграть в Европе, но мне есть что доказывать в России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил старт своей команды в нынешнем сезоне, а также признался, что у него есть желание в будущем поиграть в одном из европейских чемпионатов.
«Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году всё шло как по маслу. Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я всё перенёс нормально.
Конечно, мне хотелось бы попробовать свои силы в Европе, в сильнейших чемпионатах. Но опять же, надо постепенно идти к этому и реально оценивать свои шансы. Мне есть что доказывать в России. Как минимум надо ещё выиграть Кубок России со «Спартаком», — цитирует защитника «Советский спорт».