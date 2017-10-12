Фанат, напавший на Мбаппе, 4 года не сможет посещать стадионы в Великобритании

Болельщику «Селтика» Джону Хаттону, совершившему попытку напасть на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в течение четырёх лет запрещено посещать стадионы Великобритании. Об этом сообщает Le Figaro.
В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Селтиком» и «ПСЖ» (0:5) фанат выбежал на поле вскоре после третьего гола парижан. Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.
Накануне Хаттон предстал перед судом. 21-летний болельщик был приговорён к 160 часам общественных работ. Также ему запретили посещать стадионы по всей Великобритании до 2021 года.
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