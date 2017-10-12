Президент «Днепра-1» — об избиении: в сектор к фанатам вломилась куча отбросов

Почётный президент футбольного клуба «Днепр-1» Юрий Береза, который во время матча 16-го тура второй лиги Украины с «Днепром» (0:2) подвергся нападению ультрас хозяев, прокомментировал произошедшее.
«На самом деле я хорошо смотрел только первый тайм. К сожалению, во время перерыва, не знаю, кто не сработал, возникла такая ситуация, что какая-то куча отбросов, сметая на своём пути детей, буцая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики СК «Днепр-1».
А мы сегодня играли в гостях, и наши болельщики были компактно рассажены. И я не знаю, как это назвать. Именно эти люди сорвали последний матч ФК «Днепр» в Премьер-лиге против «Волыни». И тогда они бросали петарды и дымовые шашки на поле, прямо по футболистам, и в том числе по игрокам «Днепра», и сейчас это также происходило. Не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители!
Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехало на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошёл и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьёт ребёнка с ноги… А этот ребёнок и так осталась без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе.
Думаю, что в ближайшее время будет заседание ФФУ и ПФЛ. Футбольные хулиганы не должны мешать смотреть хороший футбол обычным болельщикам. Это точно, я в этом убеждён. И поверьте, я сделаю всё как законодатель, чтобы ответ был довольно жёстким. Тем, кто приходит не болеть, а драться на стадион, не место на спортивных аренах.
Во-первых, я обращаюсь к Андрею Павелко. Мы всё это должны обсудить, и он мой коллега. Если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах. Беспорядков на стадионах не должно быть. И не имеет значения — это в Днепре, Харькове, Киеве, Мариуполе или во Львове. Помните, как вели себя болельщики «Карпат» в Ивано-Франковске? И никакой реакции! А она должна быть жёсткой. Не исключаю, что должны появиться приговоры, например пожизненный запрет посещать матчи. Иначе мы не создадим новую футбольную идеологию", — говорится в сообщении на официальной странице «Днепра-1» в «Фейсбуке».