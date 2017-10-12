Шевченко – о возможности возглавить «Милан»: моё будущее – сборная Украины

Главный тренер сборной Украины, экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, не хотел бы он возглавить свой бывший клуб.
«У меня есть работа, и мне она очень нравится. Я сосредоточен на Украине, которую хочу улучшить. Надеюсь, что мы попадём на следующий чемпионат Европы. Это моё будущее.
Что касается «Милана», они пытаются создать конкурентоспособную команду и радуют поклонников. Это строящаяся команда, в которой ещё предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время», — цитирует Шевченко Gazzetta dello Sport.
Пирло: надеюсь, Монтелла останется в «Милане»