«Тоттенхэм» может установить новый рекорд посещаемости в АПЛ

«Тоттенхэм» в ближайшем домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (14 октября) может установить новый рекорд посещаемости в английской Премьер-лиге.
На данный момент рекордной посещаемостью за всю историю АПЛ является встреча «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберна» на «Олд Траффорд» в марте 2007 года (4:1), когда на трибунах собралось 76 098 зрителей.
Как сообщает Daily Mail, «Тоттенхэм» очень быстро распродаёт последние билеты на игру, которая состоится на «Уэмбли». Сейчас в продаже осталось лишь небольшое количество билетов на пять секций из 158, которые предусмотрены на арене, вмещающей 90 тыс. зрителей.
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