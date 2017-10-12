Иньеста в преддверии матча с «Атлетико» приступил к работе с мячом

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который продолжает восстанавливаться после травмы, приступил к работе с мячом. Об этом сообщается на официальной странице каталонцев в «Твиттере».
Повреждение 33-летний футболист получил в матче 7-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (3:0). Игрок вышел на поле на замену на 46-й минуте, однако на 84-й минуте из-за повреждения не смог продолжить встречу.
Из-за травмы Иньеста пропустил игры сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 с Албанией (3:0) и Израилем (1:0). Сможет ли Иньеста помочь «Барселоне» в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (14 октября), пока неизвестно.
Иньеста: был момент, когда я и «Барселона» не плыли в одном направлении
Видео с тренировки можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».