Моуринью не считает травму Феллайни проблемой для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, что травма полузащитника Маруана Феллайни не является проблемой для его команды. 29-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Боснии и Герцеговины (4:3) и выбыл из строя на несколько недель из-за травмы колена.
В ближайшем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 14 октября в гостях сыграет с «Ливерпулем».
«Судя всему, Феллайни вряд ли сможет сыграть в этом матче. Значит будет играть кто-то другой, это не проблема. Наша команда теряла игроков в прошлом сезоне, теряет в этом, но с нашим подходом это не является глобальной проблемой. Если один игрок не может играть, то сыграет другой. Это возможность проявить себя для тех, кто не так часто выходит на поле", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.