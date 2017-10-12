ФФУ не планирует увольнять Шевченко с поста наставника сборной Украины

Федерация футбола Украины не планирует менять главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его тренерский штаб, сообщает «Футбол 24». Шевченко соберёт команду в ноябре нынешнего года года для проведения товарищеского матча. Отмечается, что на данный момент другие кандидатуры не рассматриваются.
В 2016 году Шевченко подписал контракт с Федерацией футбола Украины по схеме «2+2». Под его руководством сборная Украины заняла третье место в отборочной группе к чемпионату мира 2018 года и не попала даже в стыковые матчи.
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