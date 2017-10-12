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Кирьяков: пока не могу сказать, что Рауш — серьёзное усиление сборной России

12 октября 2017, четверг. 12:52 Футбол

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение по поводу целесообразности натурализации футболистов в преддверии чемпионата мира—2018.

«По Фернандесу вопросов вообще не должно возникать. Он сильнее своих конкурентов, играющих в других российских клубах. За Константина Рауша говорит опыт выступлений в Бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьёзное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.

Всё дело в том, что «Кёльн» играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идёт процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках. В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Всё-таки парень в Бундеслиге играет!» — цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».

Рауш: сборная России играла намного лучше Ирана
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Константин Рауш Марио Фернандес Сергей Кирьяков
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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