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Гендиректор «Спартака» Родионов поздравил Симоняна с 91-летием

12 октября 2017, четверг. 13:26 Футбол

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поздравил первого вице-президента Российского футбольного союза, легендарного игрока красно-белых Никиту Симоняна с днём рождения. 12 октября Симоняну исполнился 91 год.

«Первое, что мне хочется, – это поздравить Никиту Павловича Симоняна с днём рождения! Желаю ему крепкого здоровья, успехов, плодотворной работы на благо отечественного футбола и футбольного клуба «Спартак». Никита Павлович всё это делает каждый день. Дай бог ему здоровья, здоровья и здоровья. Такие люди очень нужны нашему российскому футболу. На Симоняна мы равнялись, он был, есть и будет для нас примером. Ещё будучи детьми, мы говорили о Никите Симоняне как о великом человеке. Поэтому Никите Павловичу мои наилучшие пожелания.

Меня очень радует, что, несмотря на почтенный возраст, Симонян присутствует практически на каждом матче сборной России и на всех домашних играх футбольного клуба «Спартак». Мы плотно с ним общаемся, он часто высказывает своё мнение, даёт подсказки. Поверьте мне, это очень ценные советы как для руководства, так и для футболистов. Человек обладает огромным опытом, поэтому грех не воспользоваться его советами. Дай бог ему здоровья. Он присутствует на многих наших мероприятиях «Спартака». Симонян часто участвует в награждении наших детишек. Для юных футболистов очень важно увидеть легенду вживую, пообщаться и получить совет. Им важно знать историю клуба и тех ветеранов, которые её творили.

Я, к сожалению, в силу возраста, не увидел Симоняна на поле. Но со школьных времён я и мои друзья знали, кто такой Симонян. Просто не было у нас возможности увидеть его. А первый раз мы встретились в сборной СССР, он тогда был начальником команды. Тогда и произошла наша первая встреча, которую я запомнил на всю жизнь. Он меня поразил. Я ещё раз от всего сердца поздравляю Никиту Павловича с днём рождения! Желаю ему крепкого здоровья», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 91-летием
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Никита Симонян Сергей Родионов РФС
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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