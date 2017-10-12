ФИФА назвала имя первой женщины-арбитра на чемпионате мира U17

Первой в истории на чемпионате мира среди юношеских сборных (U17), который состоится в Индии, женщиной-арбитром станет швейцарка Эстер Штойбли. Как сообщает официальный сайт ФИФА, она назначена работать на встречу между сборными Японии и Новой Каледонии, которая состоится 14 октября в Калькутте.
38-летняя Штойбли является одной из семи женщин-рефери, приглашённых на чемпионат мира U17 в Индии. В своей судейской карьере она уже работала на женском чемпионате мира в Канаде—2015, обслуживала матчи Лиги чемпионов среди женщин, а также работала на олимпийском женском футбольном турнире в Рио-2016.
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Женщина-арбитр впервые будет работать главным судьёй в Бундеслиге