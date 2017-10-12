Ф. Луис: в молодости я пил больше, чем следовало

Защитник «Атлетико» Филипе Луис в интервью Mundo Deportivo признался, что в молодости пил больше, чем следовало, поблагодарив отца, который вернул бразильца в нужное русло.
«В молодости у меня были моменты, когда я выходил и пил больше, чем следовало. К счастью, мой отец вернул меня в нужное русло. Мне очень повезло, потому что я работаю не много и мне хорошо платят. Но есть много давления.
В то же время я смотрю вокруг и вижу, как живут обычные люди. Знаю, что происходит. К своей работе нужно относиться самым серьёзным образом.
На сегодняшний день 80% игроков словно мыльный пузырь, особенные молодые игроки. Они считают, что, если у них модная сумка, 400 евро, обувь и восемь татуировок, они уже звёзды и люди будут их уважать. Они просто находятся в другом мире», — сказал Луис.