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Венгер: Уилширу не нужно уходить из «Арсенала», чтобы сыграть на ЧМ-2018

12 октября 2017, четверг. 14:02 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер верит в полузащитника Джека Уилшира и считает, что ему не нужно уходить, чтобы получить приглашение в сборную Англии и сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

«Джек на данный момент находится в лучшей форме, которую я видел за последнее время. Он близок к тому, чтобы стать кем-то другим. В целом я считаю, что он не обязательно должен уходить, чтобы отправиться на чемпионат мира. Если он будет работать так, как сейчас, я уверен, он поедет в Россию.

Джек играл в этом сезоне, и ему ещё предстоит принять участие во многих матчах. Хочу, чтобы он отправился на чемпионат мира», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».

В квалификации ЧМ-2018 Джек Уилшир лишь один раз был включён в заявку. На счету 25-летнего хавбека 5 официальных матчей за «Арсенал» и 2 результативные передачи.

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Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон) Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Сборная Англии — Футбол Арсен Венгер Джек Уилшир ЧМ-2018
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