Венгер: Уилширу не нужно уходить из «Арсенала», чтобы сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер верит в полузащитника Джека Уилшира и считает, что ему не нужно уходить, чтобы получить приглашение в сборную Англии и сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.
«Джек на данный момент находится в лучшей форме, которую я видел за последнее время. Он близок к тому, чтобы стать кем-то другим. В целом я считаю, что он не обязательно должен уходить, чтобы отправиться на чемпионат мира. Если он будет работать так, как сейчас, я уверен, он поедет в Россию.
Джек играл в этом сезоне, и ему ещё предстоит принять участие во многих матчах. Хочу, чтобы он отправился на чемпионат мира», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».
В квалификации ЧМ-2018 Джек Уилшир лишь один раз был включён в заявку. На счету 25-летнего хавбека 5 официальных матчей за «Арсенал» и 2 результативные передачи.