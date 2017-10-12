Венгер не подтвердил возможного назначения Овермарса на пост спортдиректора

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о возможном назначении Марка Овермарса на пост спортивного директора в лондонском клубе. Аналогичную должность голландец занимает в «Аяксе». Ранее сообщалось, что назначение состоится в начале следующего сезона.
«Нет, это неправда. На сегодняшний день он является техническим директором «Аякса». Да, мы всегда были на связи, но в данный момент его назначения не рассматриваем. Может ли он вернуться сюда как директор? Не сейчас», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».
Марк Овермарс играл за «Арсенал» с 1997 по 2000 год.
«Арсенал» хочет сделать Овермарса первым в истории клуба техническим директором