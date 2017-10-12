Сборная Франции во время чемпионата мира—2018 будет жить в Истре

Сборная Франции определилась, где будет жить во время чемпионата мира в России. Как сообщает Le Figaro, французская команда поселится на базе в подмосковной Истре.
Выбор в пользу этой базы был сделан, так как отель расположен недалеко от Москвы в тихом и спокойном месте, где футболисты не будут отвлекаться во время турнира. Также отмечается, что французы хотели бы как можно быстрее добираться до базы после матчей, а учитывая, что в Москве пройдёт больше матчей, чем в других городах ЧМ-2018, есть вероятность, что им придётся проводить встречи именно в столице России.
Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле. Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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