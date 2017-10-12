Скала: «Зенит» является фаворитом номер один в РФПЛ

Бывший тренер «Спартака» итальянец Невио Скала высказал мнение, что в нынешнем сезоне «Зенит» под руководством его соотечественника Роберто Манчини является главным фаворитом на победу в РФПЛ.
«Роберто — мой отличный друг. Но никто не может творить чудеса с командой без отличных игроков. В следующем году в Лиге чемпионов Роберто может выиграть важный трофей помимо чемпионата, который выиграет в этом году, потому что команда из Санкт-Петербурга является фаворитом номер один», — цитирует Скалу ITASportPress.
Скала назвал главную, на свой взгляд, проблему Карреры в «Спартаке»