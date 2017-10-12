Итоги выборов президента Либерии не подведены, Веа может понадобиться 2-й тур

Предварительные результаты президентских выборов в Либерии ожидаются в четверг, 12 октября. Об этом заявила 11 октября избирательная комиссия. Ранее в СМИ сообщалось, что бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа уже избран президентом Либерии, однако окончательных результатов на данный момент нет.
Как сообщает Palm Beach Post, есть вероятность, при которой Веа не наберёт 50% плюс один голос, и тогда понадобится провести второй тур голосования.
Впервые экс-футболист принял участие в выборах президента своей страны в 2005 году и набрал свыше 40% голосов избирателей во втором туре голосования, однако в результате проиграл Элен Джонсон-Серлиф. Теперь Веа сменит её на посту главы государства.
Веа является победителем в номинации «Лучший футболист мира» (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе — звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).